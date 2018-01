Empresa se desculpa por comercial que chama alimentos sem glúten de 'nojentos'

Uma empresa de artigos para festas fez comercial em que chama comidas sem glúten de 'nojentas' Foto: Pixabay/congerdesign

A empresa para artigos de festas Party City se desculpou após veicular comercial em que chama alimentos sem glúten de “nojentos”. O anúncio foi ao ar durante os jogos do campeonato de futebol americano neste último domingo, 21, e logo chamou a atenção das redes sociais.

No comercial, é mostrada uma mesa preparada para uma das tradicionais festas do Super Bowl, a final do campeonato, com um prato do lado com comida sem glúten. “Aquilo são algumas opções de comida sem glúten”, fala uma das atrizes. “Você conhece alguém que coma isso?”, pergunta a outra. “Tina”, responde a primeira. “Nojento, é verdade”, a segunda atriz finaliza o comercial.

A empresa usou as redes sociais para se desculpar pelo comercial e se comprometeu a não transmiti-lo mais. “A Party City valoriza seus consumidores acima de tudo e seu feedback é levado muito a sério. Reconhecemos que cometemos um erro de julgamento ao veicular o comercial, que é insensível para quem tem alergias alimentares”, disseram no comunicado. “Nós removemos o comercial do nosso site e de todos os outros meios de distribuição e pedimos desculpas por qualquer ofensa que ele pode ter causado”, continuaram. A empresa também anunciou que fará uma doação para instituição de pesquisa de doenças celíacas.

Veja abaixo o comercial e o comunicado da empresa.