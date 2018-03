Empresa roubada faz post bem-humorado e oferece emprego aos criminosos

Ladrões foram convidados a trabalhar para a empresa Foto: Pixabay / @TheDigitalWay

Apesar de não ser fácil levar as coisas ruins que acontecem conosco na esportiva, foi isso o que o dono de uma empresa fez após ter a sua sede invadida. A página da Smith Crane & Construction Ltd no Facebook publicou um post oferecendo um emprego aos ladrões.

Dois homens invadiram o estabelecimento na madrugada do último sábado, 24. A sede da empresa fica em Christchurch, na Nova Zelândia. “Aos ladrões: nós queremos saber se vocês não gostariam de trabalhar para nós? Talvez ter uma vida decente em vez de nos roubar?”, diz a publicação no Facebook.

A seguir, a página enumera as qualidades que eles enxergam nos homens. “Vocês obviamente conseguem levantar da cama cedo” e “Vocês parecem saber usar muito bem suas ferramentas” eram algumas das qualidades. Além disso, a loja acredita que os dois sejam simpáticos, já que eles têm a amizade um do outro.

“Vocês acham que têm o que é preciso?”, finaliza a publicação, com um telefone para eles entrarem em contato. Tim Smith, diretor da empresa, disse ao portal Newshub que o post foi apenas para se divertir, mas que poderia empregar os rapazes. “Nós podemos dar um emprego para eles, se quiserem… Nós temos ex-prisioneiros trabalhando conosco”.

Apesar do tom bem-humorado, eles postaram um comentário afirmando que vão pagar U$ 735 (aproximadamente R$ 2.384,56) para quem der pistas à polícia sobre os criminosos.

A Smith Crane & Construction Ltd não está com sorte. No último dia 15, uma caminhonete que estava no estacionamento da sede também foi roubada.

Confira: