Empresa oferece desconto para fãs de Aerosmith irem a show sertanejo e vira piada

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, durante apresentação no Rock in Rio 2017 Foto: Fábio Motta / Estadão

Atualizado em 6 de outubro, às 16h21 para correção de informações*

Após a banda Aerosmith cancelar os últimos quatro shows de sua turnê Aero-Vederci Baby!, que incluía uma apresentação na cidade de Curitiba, no Brasil, na última quarta-feira, 27, uma empresa aproveitou o fato para fazer uma 'promoção' que chamou atenção nas redes sociais.

Enquanto a empresa responsável pela venda de ingressos para o show do Aerosmith publicou a forma com a qual os fãs devem proceder caso precisem de reembolso (clique aqui para ver como proceder nesse caso), a organizadora de um show do sertanejo Gusttavo Lima fez uma proposta 'imperdível': quem levasse o ingresso do show cancelado do Aerosmith, receberia 50% de desconto em uma apresentação do sertanejo Gusttavo Lima, que seria realizado no mesmo dia.

Porém, os fãs que estavam ansiosos para ver a banda de rock desde maio, quando a atração foi anunciada, não ficaram muito contentes com a possibilidade. O oportunismo dos organizadores do show de Gusttavo Lima logo virou piada, pelo fato de serem estilos musicais completamente diferentes, e que tocam para públicos igualmente diferentes.

Confira abaixo algumas das reações nas redes sociais:

Gente só pode ser sugestão da Bela Gil você substituir um show do Aerosmith por um show do Gusttavo Lima pic.twitter.com/b9uX6mf5Em — Pedro Machado (@pegoncalves) 27 de setembro de 2017

é Luan Santana querendo ser metaleiro, Gusttavo Lima querendo público do Aerosmith. Alguém errou a data do fim do mundo, mas não o ano — Garotas Enxaqueca (@calmacah) 27 de setembro de 2017

é só ir no guichê! troca Aerosmith por Gusttavo Lima, Nescau por terra e água. AFINAL, É TUDO PARECIDO pic.twitter.com/FuK4TS5dnZ — Garotas Enxaqueca (@calmacah) 27 de setembro de 2017

vão substituir o show do aerosmith com show do gusttavo lima kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — gabr coelho (@wstdgab) 28 de setembro de 2017

Fiquei confusa!!!!!! O que faz o Gusttavo Lima/organização do evento acreditar que o público do Aerosmith iria no show dele? — Stephanie Oliveira (@steh0liver) 28 de setembro de 2017

ERRAMOS:

* Diferente do publicado anteriormente pelo E+, a CWB Brasil não foi a empresa organizadora dos shows do Aerosmith no Brasil.