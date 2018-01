Empresa de higiene feminina cria primeira propaganda a mostrar sangue em absorvente íntimo

Comercial se inicia com sangue sendo derramado em um absorvente Foto: Reprodução de peça publicitária de Bodyform

A marca Bodyform se tornou a primeira empresa do Reino Unido a veicular uma propaganda que mostra sangue em um absorvente feminino. A empresa tem uma política de luta contra o tabu da menstruação.

A peça publicitária começa com sangue sendo derramado sobre um absorvente íntimo, para mostrar a capacidade de absorção do produto. As imagens que se seguem quebram vários padrões desse tipo de propaganda: peças de roupas brancas com detalhes em vermelho, uma menina no banho enquanto sangue escorre de suas pernas e até um homem comprando absorvente no supermercado.

“Menstruação é normal. Mostrá-las deveria ser também. Viva sem medo” é a mensagem exibida ao final da peça publicitária. Segundo o jornal Daily Mail, o lançamento da campanha decorre de pesquisa que constatou que 20% das mulheres têm a confiança abalada por suas menstruações não serem discutidas abertamente.

Em entrevista ao jornal, a diretora de marketing da companhia Traci Baxter disse que “enquanto líder em higiene feminina, queremos mudar o tabu e remover o estigma, tornando mais fácil para qualquer uma falar sobre sua menstruação”.

Ano passado, a Bodyform já havia inovado em seus comerciais ao mostrar mulheres machucadas praticando alguma atividade física. A propaganda termina com a mensagem: “Sangue nenhum deveria nos barrar. Viva sem medo”.

Confira a peça publicitária: