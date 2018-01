Embaixador filma pedido de casamento depois de união homoafetiva ser autorizada na Austrália; veja

Deputados australianos aprovam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foto: Sean Davey/AFP

O embaixador da Austrália na França fez uso imediato do direito autorizado pelo governo australiano, que passou a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No prédio da embaixada em Paris, onde seu namorado também trabalha, ele fez a proposta - e filmou tudo.

O vídeo começa com Brendan Berne se apresentando como embaixador australiano, responsável pelas relações entre seu país e a França. “E agora, com a autorização do casamento gay, é hora de ratificar a minha própria relação com meu companheiro já há 11 anos, Thomas”.

“Ele não faz ideia do que vou fazer, e a questão agora é só fazer a proposta”, diz Brendan Berne, de 47 anos. Ele caminha então pelo prédio da embaixada e vai até a sala de Thomas Martini, cidadão suiço-australiano que trabalha na área de Comércio Exterior do governo da Austrália.

Ao encontrar o namorado, ele fala: “Thomas, estamos juntos há 11 anos e, agora que a Austrália autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu quero te fazer uma proposta. Você gostaria de se casar comigo?”

A reação de Thomas é um pouco tímida, e ele se levanta para abraçar o namorado.

Veja o vídeo:

En tant qu'ambassadeur en France, c'est un grand jour pour mon pays l'Australie qui a approuvé le #MariagePourTous. Mais aussi pour moi, au niveau personnel. Il était temps de faire ma demande. HE SAID YES! #MarriageEquality #SSM pic.twitter.com/xuRKSnyAd8 — Brendan Berne (@AusAmbFR) 7 de dezembro de 2017

