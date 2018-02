Embaixada da Rússia entra no clima do carnaval e posa com fantasias

A Embaixada da Rússia entrou no clima do Carnaval e postou uma foto de funcionários fantasiados Foto: Pixabay/IGORN

Conhecidos por ser um povo de estilo austero e um humor seco, a Embaixada da Rússia entrou no clima do carnaval brasileiro e postou uma foto na sua página do Facebook comemorando o tradicional feriado.

Na foto, o embaixador russo Sergey Akopov aparece com outros cinco funcionários da embaixada em Brasília usando adereços na cabeça comemorando a festa brasileira.

“O Dia do Diplomata na Rússia este ano coincidiu com o Carnaval. Tentamos seguir o clima, Ministério das Relações Exteriores”, escreveu a embaixada na legenda da foto.

Veja abaixo.