Em um dia, americana ganha duas vezes na loteria

Mulher americana ganhou US$ 101 mil em dinheiro (aproximadamente R$ 332 mil) em um único dia. Foto: Maklay 62/Pixabay

A americana Veronica Buchman encerrou o mês de novembro com muita sorte. No dia 29 ela recebeu US$ 101 mil em dinheiro (aproximadamente R$ 332 mil), a partir de 2 bilhetes que lhe custaram, ao todo, US$ 20 (ou R$ 65 reais), relata a Associated Press.

Segundo o programa On Your Side, da emissora KSDK, ainda era manhã quando ela comprou um bilhete por US$ 10 em uma posto de combustível. Por este ela recebeu US$ 1 mil.

Mais tarde, e se sentindo uma mulher de sorte, a moradora do Estado de Missouri, no centro dos EUA, voltou ao mesmo local e comprou mais um bilhete de US$ 10. Dessa vez a sorte foi multiplicada 100 vezes: Veronica recebeu US$ 100 mil, em dinheiro.

Esse foi o segundo episódio em que um jogador ganha duas vezes na loteria em um dia só. Também neste mês de novembro, uma mulher no Estado da Carolina do Norte conseguiu US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,3 milhões) a partir de duas tentativas em um único dia.