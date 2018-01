Em resposta a vizinha homofóbica, mulher coloca 10 mil luzes de Natal com as cores do arco-íris

Foto: Reprodução/Facebook

Lexi Magnusson usou o espírito natalino para responder uma vizinha homofóbica. Ela decorou o exterior da casa em que mora com a família no Estado de Washington, nos Estados Unidos, com 10 mil luzinhas coloridas das cores do arco-íris.

Na foto em que postou no Facebook, Lexi relata que a vizinha disse ter se mudado para lá porque seus filhos estavam muito expostos a gays e transgêneros. A vizinha homofóbica também teria dito que estava cansada de ver as pessoas 'achando que tudo bem'.

Lexi disse a ela que as crianças seriam expostas a pessoas diferentes onde quer que estivessem e que é ótimo que atualmente os mais novos não são 'horríveis' uns com os outros pelo que são ou como nasceram. A partir disso, a vizinha parou até de cumprimentá-la.

"Fui de passivo-agressiva, já que só agressiva poderia levar a uma denúncia. 10 mil luzinhas depois:"