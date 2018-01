Em post no Instagram, homem faz elogio a esposa fora dos padrões de beleza

O escritor Robbie Tripp recebeu elogios e críticas por post que fez no Instagram elogiando os atributos físicos de sua mulher. Foto: Instagram.com/tripp

O escritor Robbie Tripp viralizou na última semana com um post fazendo elogios a sua mulher, a blogueira de moda Sarah Tripp. "Eu amo essa mulher e seu corpo curvilíneo", disse Robbie no post que já conta com mais de 30 mil likes na rede social. Enquanto a maioria dos comentários parabeniza Tripp pelo post, outros o criticaram pelo vocabulário utilizado para descrever Sarah e que não merece aplausos só por gostar de mulheres fora do padrão de beleza.

No post, publicado na última terça-feira, 1º, Robbie se declara para sua mulher dizendo que adora o seu "corpo curvilíneo" e sempre foi atraído por mulheres com esta composição física desde o ensino médio. "O tamanho e forma nunca serão destaque da Cosmopolitan [famosa revista de moda], mas são destaque da minha vida e coração", escreveu. "Não tem nada mais sexy para mim do que uma mulher curvilínea e com confiança, essa maravilhosa mulher com quem sou casado enche totalmente os seus jeans e mesmo assim sempre é a pessoa mais bonita em uma sala", continuou.

Ele então oferece conselho a outros homens para rejeitarem o que a sociedade impôs como padrão de beleza. "Caras, repensem o que a sociedade impôs que vocês desejassem. Uma mulher de verdade não é uma atriz pornô, manequim de biquíni ou estrela de cinema. Ela é de verdade, tem lindas estrias nos quadris e covinhas pelo corpo inteiro. Garotas, nunca se enganem pensando que precisam se encaixar em um modelo para serem amadas e apreciadas", continuou.

"Tem um cara por aí que vai te amar exatamente pelo o que você é, alguém como eu amo a Sarah do jeito que ela é", concluiu Robbie.

A maioria dos comentários no post foram de elogios a Tripp por falar sobre o assunto. "Parabéns pelo seu sucesso e o relacionamento", disse um dos internautas. Já outros viram no post uma forma de autopromoção e redução de Sarah aos seus atributos físicos. "Não podemos 'dar uma medalha' a ele por reduzir o que sente por sua mulher a seus atributos físicos. Não sei que tipo de 'feminista' ele se diz ser se acha que o foco é na aparência física", disse outra internauta que discordou do post.

Veja abaixo o post (em inglês) e tire suas próprias conclusões: