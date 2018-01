Em novo comercial da Barbie, pais brincam de boneca com suas filhas

Barbie convida pais a brincarem de boneca com suas filhas. Foto: Reprodução/YouTube

O novo comercial da Barbie, divulgado mundialmente no último domingo, 22, convida os pais a brincarem de boneca com suas filhas. No vídeo, diferentes pais imitam vozes de menina e criam histórias e situações com as Barbies ao lado das filhas.

"Domingo sempre foi dia de futebol. Mas agora eu deixo o jogo para brincar de Barbie", diz um dos pais no vídeo. "Adoro a Barbie, mas só brinco se for com o Ken", diz outro. Depois, o vídeo mostra cenas das brincadeiras.

O vídeo termina com a mensagem 'Cada minuto desenvolvendo sua imaginação será para um futuro melhor', e continua com o mote 'Você pode ser tudo que quiser', lançado em outubro de 2015 e que tem pautado todas as campanhas da boneca da Mattel.

Nos últimos anos, a marca tem promovido mudanças em suas propagandas e inserido bonecas com novos tipos de corpos e incentivando que meninas sonhem com quaisquer profissões e atividades, sem barreiras de gênero.