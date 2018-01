Em estado terminal, pai usa seu tempo para criar modelo de Lego com o filho 

Daniel MacRae tem melanome no quarto estágio Foto: Facebook/ Lego Surf Rescue

Durante seu processo de radiotarapia, Daniel MacRae criou um hábito com seu filho, Aiden: brincar de Lego. Na casa deles, em Sidnei, eles construíram naves, barcos de piratas e castelos.

Aiden queria criar uma praia australiana com as pelas do Lego, mas não conseguiu achar peças para isso. MacRae percebeu que não existia nada parecido e, por isso, resolver criá-las com seu filho.

Recentemente, Daniel MacRae foi notificado pelos médicos de que o câncer havia se espalhado para o cérebro e para os pulmões, por isso, ele só teria entre seis e dez semanas de vida.

Ao saber do pouco tempo que ainda tem, o australiano pediu ajuda aos amigos para conseguir realizar o sonho dele e do filho: criar a coleção Surf Lego Rescue, inspirada nas praias de seu país. Para isso, eles precisaria de dez mil votos no site da marca.

Por ter um melanoma no quarto estágio, um dos objetivos de Daniel com o Lego é conscientizar as pessoas sobre o perigo de se expor ao sol e a importância de usar filtro solar, óculos escuros, chapéus e mangas longas. "Só me ocorreu depois que eu poderia combinar as duas ideias", disse MacRae ao site do Lego.

Todas as peças pensados por pai e filho e algumas delas foram encomendados em uma loja de Londres, que faz brinquedos customizadas. Todos os personagens usam filtro solar e chapéu. Para criar seu modelo eles demoraram três meses e usaram, aproximadamente, 250 peças.

Eles conseguiram o número, o que significa que o projeto será considerado pela Lego. Em entrevista ao site da marca, ele disse que ficou muito contente, especialmente ao ver como Aiden ficou feliz. "Nós lançamos em outubro de 2016 e demorou cinco meses e meio para alcançar a marca de três mil. Então, do nada, conseguimos os outros sete mil em uma semana", diz MacRae.

Em breve, a Lego decidirá se lançará o modelo projetado por Daniel e Aiden.