Em dia de neve, homem dá seu casaco a cão de rua na Turquia

Foto: Reprodução/Facebook Tuna Öztunç

Um cão solitário foi surpreendido com uma boa ação de um homem na cidade de Giresun, na Turquia. Em um dia de neve, câmeras de segurança capturaram o momento em que Bülent Kalpakçıoğlu, funcionário público, passa pelo cão e se abaixa para dar um pouco de comida a ele. Alguns segundos depois, ele se levanta, tira o casaco que estava usando, e cobre o bichinho.

Em entrevista ao site The Dodo Kalpakçıoğlu relatou que, se não tivesse feito isso, teria ficado com peso na consciência. "Enquanto estamos sentados quentinhos em casa, eles estão lá fora, no frio."

As imagens foram descobertas por um habitante da cidade que buscava provas de um roubo. Ele postou o vídeo no Facebook, até que a identidade de Kalpakçıoğlu foi revelada. O homem recebeu um certificado especial entregue pelo prefeito.

Veja o vídeo: