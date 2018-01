Em clima de Carnaval, professor desabafa no quadro e post viraliza

Será que a estratégia do professor de deixar um recado na lousa (e no Facebook) vai funcionar? Foto: Pixabay

Dizem que carnaval é uma das festas mais democráticas do mundo. Todo mundo pode se tornar um folião, até mesmo os professores! Mas, para evitar situações constrangedoras, Thiago Rodrigues que dá aulas no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Rio de Janeiro, resolveu publicar nesta terça-feira, 21, um recado no Facebook para os seus alunos.

“Bom carnaval, jovens. Se me virem no bloco, meu nome não é ‘professor’. BJU”, escreveu o professor. O post de Thiago na rede social já tem mais de seis mil compartilhamentos.