Em áudios vazados, Donald Trump faz comparações machistas entre atrizes

Em áudios vazados para a imprensa, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez comparações machistas entre atrizes Foto: Carlos Barria/Reuters

No início desta semana, foram vazadas para a imprensa norte-americana cerca de 15 horas de áudios não editados contendo entrevistas que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu ao radialista Howard Stern entre 1993 e 2015.

Figura recorrente no The Howard Stern Show, em várias dos áudios Trump fez declarações machistas comentando a beleza das estrelas de Hollywood e dando detalhes da sua vida sexual. Em certo momento, o atual presidente dos Estados Unidos concorda com a ideia de Stern de criar um programa de televisão para dar nota à beleza das mulheres. Ele chega a desprezar a aparência de Angelina Jolie e dizer que não ia muito com a cara de Anne Hathaway antes de ela morar na Trump Tower.

O Washington Post está fazendo as transcrições dos áudios, que também revelam a obsessão de Trump com limpeza: ele admite que lava as mãos quantas vezes puder em um mesmo dia. Trump ainda deu detalhes de como conheceu sua atual esposa, Melania, e falou que já passou a mão nas partes íntimas dela em público.

