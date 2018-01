Elefantes salvam filhote de afogamento em zoológico na Coreia do Sul; assista

O elefante parece entrar em desespero ao ver o fihote cair na água. Foto: Kikatani/Pixabay

Parece inacreditável - e ao mesmo tempo compreensível - como os animais, em situações de sobrevivência, reagem de acordo com seus instintos. Foi em um momento assim que dois elefantes se mobilizaram para salvar um fihote de afogamento em um zoológico na Coreia do Sul.

O pequeno estava ao lado de um dos seus salvadores, próximo a um lago artificial, quando escorregou e caiu dentro da água. Imediatamente, dois elefantes - um deles que estava longe - entram em ação para tentar salvá-lo. Veja o vídeo:

Eles tentam puxar o fihote com a tromba, mas sem sucesso. Então, correm para a entrada do lago e nadam até ele. Um de cada lado, os elefantes conduzem o pequeno até a parte rasa do lago em direção à saída.

Ao fundo, é possível notar um terceiro elefante que, impossibilitado de ajudar por conta de uma cerca que os separa, parece torcer pelo salvamento. Todos bem, sãos e salvos no final.