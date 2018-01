Eike Batista, de ex-bilionário a preso e careca - e a internet reage com os melhores memes

Eike Batista foi levado pela Polícia Federal após desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ele vinha de Nova York. Foto: Fabio Motta/Estadão

Na manhã desta segunda-feira, 30, Eike Batista foi preso pela Polícia Federal, levado para o presídio Ary Torres, no Rio de Janeiro, e transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Antes de ser levado para Bangu, porém, ele teve a cabeça raspada - e não demorou para que começassem as comparações.

Ninguém percebeu mas o Eike Batista é um Lex Luthor muito melhor do que o Jesse Eisenberg pic.twitter.com/YYgwy2tXgL

Divulgada primeira foto de Eike Batista com a cabeça raspada na prisão.. pic.twitter.com/OB8z5I9IHG

fevereiro vem chegando, com ele o carnaval, marchinhas, depois da famosa "olha a cabeleira do Zezé" teremos "olha a careca do Eike Batista"