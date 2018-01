Ed Sheeran punk? Youtuber faz cover das músicas do cantor com ritmo diferente

Youtuber cantou sucessos de Ed Sheeran como 'Shape of You' e 'Thinking Out Loud' Foto: REUTERS/Adrees Latif

Já imaginou se as músicas de Ed Sheeran, em vez de serem gravadas por ele, fossem cantadas por bandas pop punk que faziam sucesso entre as décadas de 1990 e 2000, como Sum 41, Blink 182 e All Time Low?

O youtuber Dave Days imaginou e fez um cover dos hits de Ed Sheeran no ritmo pop punk. Entre eles, estão as músicas Shape of You, A Team e Thinking Out Loud.

Veja o vídeo e ouça como ficaram as 'novas' versões: