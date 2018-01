É Grátis: música, teatro e artes visuais para o fim de semana

O JK Iguatemi oferecerá, na sexta e no sábado, das 10h às 17h, um espaço de caça a ovos de Páscoa para crianças. No terceiro andar do shopping, os pequenos terão pistas para encontrar os presentes, escondidos em um bosque. Haverá, ainda, atividades recreativas com troca de pontuação por chocolates, em parceria com a Cacau Show. Para os menores, uma brinquedoteca oferecerá atividades. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Grátis, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Foto: Waldemir Filetti/JK Iguatemi