Dupla americana faz versão de ‘Deu Onda’ em inglês; ouça

. Foto: Reprodução/ YouTube

Hit do verão brasileiro, ‘Deu Onda’, extrapolou os limites do sucesso no País e já chegou até outras partes do mundo. A novidade é um remix da música em inglês.

A dupla americana J Nup & Brandon Louis fez uma adaptação de ‘Deu Onda’ - afinal, não há termo em inglês que substitua “meu fechamento é você, mozão”. O refrão, por exemplo, virou ‘make me want you’ (me faz te querer) e, em vez de ‘o pai te ama’, os americanos cantam ‘daddy loves you’.

J Nup & Brandon até arriscaram um pouco de português na música. Assista: