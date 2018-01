Drag queen usa maquiagem para se transformar em qualquer personalidade

Drag queen transformada em Kim Kardashian e Justin Bieber Foto: Instagram / @thealexisstone

Você pode até saber se maquiar no carro, no transporte público ou em qualquer outra situação desafiadora do dia a dia, mas dificilmente dominará a arte da maquiagem como Alexis Stone. Ela é uma drag queen do Reino Unido que usa a maquiagem para se transformar em quase qualquer personalidade conhecida.

"Todas as minhas transformações são de primeira e eu demoro entre 30 e 45 minutos", disse o designer de moda que já trabalhou para a Vogue italiana e para Lady Gaga.

Alexis aprecia o carinho que recebe de seus seguidores e contou que algumas das pessoas nas quais ela se transformou também a parabenizaram pelo seu trabalho.

"É gratificante ganhar tanto um grupo incrível de apoiadores quanto o reconhecimento das celebridades nas quais eu me transformei, algo que eu nunca pensei que aconteceria", falou.

Confira algumas das transformações de Alexis Stone: