Dormir no mesmo quarto que os pais reduz pela metade a chance de morte súbita de bebês

. Foto: Pixabay

Mais de 3,5 mil bebês morrem de morte súbita nos Estados Unidos enquanto dormem. As duas causas mais comuns para isso são a síndrome de morte súbita infantil ou mortes acidentais por estrangulamento ou asfixia.

Para reduzir os riscos deste tipo de acidente, a Academia Americana de Pediatria (AAP) atualizou as recomendações para criar um ambiente seguro para o bebê de até um ano de idade.

A grande novidade do estudo é que dormir no mesmo quarto dos pais até um ano pode evitar casos de morte súbita dos filhos. Deixar o berço do bebê perto da cama pode diminuir os casos em até 50%. Além disso, pais e filhos dividirem o quarto torna mais fácil o cuidado e a alimentação do bebê.

Mesmo com a mudança, não é indicado que a criança durma junto com os pais, isto é, na mesma cama.