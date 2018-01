Dono fica doente, emagrece 22 kg e cachorro demora para conseguir reconhecê-lo 

Willie ficou na casa da irmã de Godfrey Foto: KrukiDi/ Pixabay

Em janeiro de 2017, Shane Godfrey teve um resfriado e foi internado no hospital. A doença evoluiu para uma pneumonia e, mais tarde, para uma encefalite. Seus problemas de saúde o fizeram emagrecer mais de 22 quilos. A mudança de aparência fez com que seu cão, Willie, tivesse dificuldade para reconhecê-lo.

O cachorro ficou na casa da irmã de Godfrey e, depois de cinco semanas, ao ver o dono, o estranhou. Quando o dono chegou, Willie latiu, como se estivesse vendo um estranho. Ao chegar mais perto e cheirar Godfrey, mudou seu comportamento.

Em entrevista ao The Dodo, Godfrey disse que era compreensível que seu cão estranhasse: "Eu perdi 22 quilos no hospital, com certeza eu parecia diferente. No começo, ele não estava seguro e latiu para mim, mas quando chegou perto e me cheirou, reconheceu e imediatamente ficou animado". O dono diz que se emociona sempre que vê o vídeo.

"Ele não sai do meu lado agora que voltei para casa", afirma.

Assista ao momento do reencontro dos dois: