Dona de álbum de fotos perdido durante furacão é encontrada graças às redes sociais

O álbum tinha fotos do casamento do irmão de Margaret e dos primeiros dias após a adoção da filha, Natalie Foto: Facebook/ Lauren Thompson Millerno

Quando Lauren Thompson Miller viu um álbum de fotos boiando na enchente causada pelo fruacão Harvey, não hesitou: salvou o objeto e iniciou uma busca pelos donos.

Logo no dia seguinte, ela postou algumas das fotos do álbum no Facebook e pediu para que seus contatos a ajudassem a encontrar quem havia perdido aquele objeto tão importante.

Em apenas três horas, milhares de compartilhamentos fizeram com que a publicação chegasse até Margaret M. Chong Chenier, a dona do álbum. "Minha vizinha me ligou e me perguntou se o nome da minha filha era Natalie Claire. Então me pediu para olhar no Facebook, e vi que as fotos eram minhas", contou à People.

Margaret, o marido e a filha precisaram abandonar a casa quando a enchente chegou até eles. Quando lembraram que os álbuns de fotos haviam sido deixados em uma prateleira baixa, voltaram para resgatá-los. No entanto, com a água subindo rapidamente, eles só conseguiram salvar três, antes de serem forçados a sair.

A maior parte das fotos do álbum resgatado por Lauren na enchente eram dos dias logo após a adoção de Natalie, em 1994. "Sobraram fotos suficientes para recriar os primeiros meses dela conosco. Ainda temos essas, e estou muito feliz", disse Margaret.

Veja o post de Lauren: