Dollynho vira um guerreiro em 'nova versão' de 'Zelda'; assista

Dollynho, numa versão menos fofa do que estamos acostumados Foto: YouTube / WillianZilv

Os brasileiros já esperam de tudo quando o assunto é as propagandas da marca de refrigerantes Dolly. Um internauta, no entanto, surpreendeu as expectativas ao inserir o Dollynho em um jogo de guerra.

O mascote da Dolly foi colocado em The Legend of Zelda: Breath of The Wild, jogo de videogame da Nintendo. No vídeo, Dollynho tem as mesmas habilidades que o personagem real do jogo, o Link, e isto inclui usar armas para lutar com seres malignos.

O começo do filme tem a música tradicional e fofa dos comerciais do Dollynho. Mas, quando ele fracassa em fazer amizade com os animais do jogo, ele passa a usar suas armas para matar os bichos.

Confira: