Disputa judicial entre fotógrafo e macaco por direitos de selfie chega ao fim

Esta bezerra nasceu na última sexta-feira, 28, em uma fazenda do Texas e chamou a atenção dos donos. Eles notaram uma semelhança com a maquiagem icônica usada por Gene Simmons, um dos integrantes da banda Kiss, e publicaram a foto do bichinho no Facebook, rendendo milhares de likes. Em homenagem, o animal foi batizado como 'Genie', segundo informou a ABC News. Confira outros dez animais que lembraram personalidades, segundo a opinião de usuários das redes sociais:

Foto: Facebook/@hill.country.visitor | Eduardo Munoz/Reuters