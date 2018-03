Discovery encontra diferença de 13% em salários de homens e mulheres na sua sede no Reino Unido

A Discovery Inc. descobriu uma diferença salarial de 13% entre seus empregados homens e mulheres na sua sede do Reino Unido Foto: Discovery Inc./Divulgação

O grupo de mídia Discovery Inc., que opera canais como Discovery Channel, Discovery Kids e Animal Planet, descobriu uma diferença de 13% entre os salários dos seus funcionários homens e mulheres na sede da companhia no Reino Unido. O estudo foi feito em cumprimento de uma nova lei britânica que exige de empresas com mais de 250 funcionários o estudo dessa diferença salarial entre gêneros.

Segundo o grupo, a diferença salarial fica bem menor quando retirado o CEO da empresa da equação. “Se nós tirarmos o presidente e CEO da Discovery Networks International, que é sediado no Reino Unido, e fazer uma nova comparação, a diferença salarial entre os gêneros cai para 4,8%”, disse o Amy Girdwood, executiva de recursos humanos da empresa, no relatório do estudo obtido pela revista Variety.

“Nós estamos felizes com os nosso resultados, que são bem menores que a média britânica de 18,4% na diferença salarial entre os gêneros e não acredito que há áreas preocupantes na nossa empresa”, continuou. “Dito isso, não significa que não temos trabalho a ser feito. Vamos continuar a analisar os fatores que pesam nessa diferença e vamos nos esforçar para diminuir mais ainda essa diferença”, concluíram.