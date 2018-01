Diretora de colégio é demitida após investigação de estudantes

Alunos causaram a demissão da diretora do colégio após descobrirem que ela mentiu sobre seus diplomas. Foto: Pixabay/Wokandapix

Um grupo de seis estudantes da Pittsburg High School, escola de ensino médio do Estado americano do Kansas, conseguiu causar a demissão da nova diretora do colégio após uma investigação feita por eles mesmos revelar que ela havia comprado seus diplomas.

Os alunos, que fazem parte do jornal estudantil do colégio, começaram a investigação ao fazer o perfil da diretora e perceberem lacunas na sua formação. “Algumas coisas que ela falou para a gente não batiam com a pesquisa que nós fizemos”, disse Connor Balthazor, um dos estudantes que participaram da reportagem, ao The Washington Post.

Ao pesquisarem, eles descobriram que a maioria dos diplomas e certificados que a diretora possuía eram de universidades sem registro na secretaria de Educação dos Estados Unidos ou eram de instituições conhecidas por vender diplomas. A reportagem foi publicada pelos estudantes na última sexta-feira, 31, e jornais da região começaram a replicar a história. O colégio foi forçado a convocar uma reunião de emergência na terça-feira, 4, para discutir o assunto e decidiram pela demissão da diretora.

Logo a história viralizou pela internet e jornalistas consagrados, como Todd Wallack, que faz parte do grupo Spotlight no Boston Globe, comentou a reportagem no seu Twitter: “ótimo trabalho investigativo por jornalistas estudantis”.