Dez vezes em que os 'face swaps' deram certo até demais

4. Realmente assustador

5. Ok, algo não deu muito certo aqui.

6. O bebê definitivamente ficou bem de maquiagem.

7. Quando o face swap dá certo até demais

8. A expressão do trenzinho

9. Mais um que deu muito certo

today I made the kid I nanny face swap with danny devito and though it brought me great joy, it really upset him pic.twitter.com/5GPkdnyfLE

10. Quase um alienígena

Thanks to Snapchat I know if you swap my face w/ Daisy, it looks like an alien gave birth to a Garbage Pail Kid. This will haunt me forever. pic.twitter.com/CwMcm47jPc