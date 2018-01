'Despacito' ganha versões em diversas línguas; ouça 

Música ficou ainda mais conhecida por causa do remix de Justin Bieber Foto: Reprodução de cena clipe 'Despacito'/ YouTube/ Vevo

Despacito é a música do momento. A versão original, de Luis Fonsi com Daddy Yankee, em espanhol. O hit ficou ainda mais conhecido quando Justin Bieber entrou na jogada e fez um remix com trechos em inglês.

O sucesso de Despacito ganhou o mundo. Isso fez com que pessoas de diferentes países de arriscassem a criar sua própria versão da música.

Em português, por exemplo, há duas recriações, uma delas com ritmo de arrocha:

Outra mais parecida com sertanejo.

No YouTube é possível achar covers da música em várias línguas, como em chinês:

Até em alemão há uma versão Despacito. Ouça:

Na Itália, Matteo Bellu, que grava covers de várias músicas, se arriscou na música de Luis Fonsi com Daddy Yankee.

O canal francês Api Music, que também faz versões diferentes de canções, cantou Desapacito do seu jeito. Veja como ficou: