Desconhecidos salvam aniversário de garotinha autista

Candy Butchers e a filha, Rhianna Foto: Arquivo pessoal/Candy Butchers

A australiana Candy Butchers ficou com o coração partido quando nenhum dos 25 convidados apareceu para a festa de aniversário de sua filha Rhianna, de 9 anos. A garota é autista e sofre bullying na escola, por isso Candy chamou alguns de seus próprios amigos.

No entanto, os dez que confirmaram presença acabaram cancelando no dia da festa. Chateada, a mãe decidiu relatar a situação em um grupo fechado no Facebook. "É o aniversário da minha linda filha hoje e ninguém veio. Estou furiosa além do que consigo dizer", escreveu. "Não sei nem o que falar para ela. Ela vai ficar completamente devastada. Eu me sinto um fracasso como mãe, por não ter nenhum amigo de verdade. Mas vou tentar ao máximo dar um dia maravilhoso a ela. De alguma forma."

Candy não esperava receber tantas reações tão rapidamente. Mensagens do mundo todo começaram a surgir nos comentários da publicação. Um casal neozelandês postou a foto de sua filha, ainda bebê, com um cartaz escrito "Feliz aniversário, Rhianna <3."

E não parou por aí. "Estou saindo de casa agora. Até logo", escreveu Ange Latona, que postou uma foto com seu filho dentro do carro, a caminho da festa. No fim das contas, mais de 40 desconhecidos apareceram.

"Eu expliquei para ela [Rhianna] que os convidados não tinham vindo e que os que apareceram não eram mais desconhecidos. Ela se divertiu muito com as crianças", relatou Candy ao E+. "Eu chorei lágrimas de felicidade. Alívio. Foi como se um peso gigante tivesse sido tirado dos meus ombros."

Veja algumas mensagens deixadas no post:

"Feliz aniversário, Rhianna Foto: Candy Butchers

"É o aniversário de 13 anos da minha enteada. Ela e as amigas dizem 'feliz aniversário, Rhianna!'" Foto: Candy Butchers