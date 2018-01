Depois de Trump, adesão e discussão política aumentam em sites de relacionamento

Parece que a incerteza que surgiu diante da vitória de Trump e o tempo dele na presidência aumentou o desejo das pessoas por companhia. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Desde que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos há um ano, parece difícil não falar de política, até mesmo em encontros românticos.

É claro que toda a discussão também envolve filiação partidária, que torna tudo mais acalorado, mas há evidências de que algo mudou além disso.

Dados do site de relacionamento eHarmony, publicados pelo Mashable, mostram que há uma onda de menções a Trump entre os usuários. O número começou a crescer depois que ele foi nomeado presidente, mas houve um salto notável entre o período da eleição e a tomada de posse.

E não é apenas o nome Trump que está na boca de todos. Também cresceu o interesse geral por política desde a eleição, especialmente entre mulheres, que viram um aumento de 43% no uso de palavras-chaves de política, incluindo os nomes do candidatos, desde julho de 2016.

Enquanto isso, homens recebem 8% mais mensagens de mulheres quando eles mencionam política do que quando não mencionam. Por outro lado, elas recebem 23% mais convites quando mencionam 'Trump' em seus perfis, independente do contexto.

Os números não são totalmente representativos no mundo dos relacionamentos em geral, uma vez que os usuários do eHarmony tendem ligeiramente para o lado conservador. Mas nos sites em que o público tende a ser mais liberal, há evidências de que as mulheres estão sendo mais notadas também.

Parece que a incerteza que surgiu diante da vitória de Trump e o tempo dele na presidência aumentaram o desejo das pessoas por companhia. Houve um crescimento de 35% no número de inscritos no eHarmony desde o dia da eleição.

Grant Langston, CEO do site, faz uma comparação entre esse período com outro tumultuado da história recente norte-americana. "As pessoas estão reagindo à presidência de Trump com a mesma intensidade do 11 de setembro. Todos nós queremos contato humano, especialmente durante tempos difíceis", diz.

Enquanto os solteiros podem ser mais ativos na busca deles, o ambiente é muito mais divisível. As pessoas estão agora muito mais relutantes em cruzar linhas partidárias quando se trata de encontrar um companheiro. Então, se a pessoa for um apoiador de Trump e você não concorda com isso, é bom descobrir o quanto antes. Há, inclusive, um site de relacionamento dedicado aos trumpistas, cujo slogan é 'Making Dating Great Again', que faz alusão ao lema de Trump durante as eleições.