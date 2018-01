Depois de quatro anos, gatinha perdida é encontrada em outro país 

Família tinha desistido de procurar Booboo Foto: Guelph Humane Society/ AP

Há quatro anos, a família de Ashley Aleman perdeu sua gatinha, Booboo. Depois de muito procurá-la, desistiram da busca. O caso ocorrem na cidade de Watsonville, em Califórnia.

No entanto, do nada, como descreveu Ashley à CBC News, a família recebeu uma ligação: no último mês, a gatinha apareceu em Morriston, em Ontário, no Canadá. Ela foi encontrada e entregue a Guelph Humane Society, uma instituição que cuida de animais. A família foi localizada com informações de um microchip na pet.

Melissa Stolz, coordenadora do programa de animais da GHS, afirmou ao veículo que eles suspeitaram que a família tivesse se mudado para o Canadá e esquecido de atualizar as informações. Mas, não.

Ela foi encontrada pela instituição GHS Foto: Guelph Humane Society/ AP

Eles ainda não sabem como Booboo chegou ao Canadá, mas Ashley suspeita que tenha sido entrando em carros, um hábito comum da gata.

Outra hipótese, formulada por Melissa, é que alguém tenha encontrado a gata, levado para o Canadá e depois perdido. "Ela estava em uma ótima forma, é difícil acreditar que ninguém tenha cuidado dela nos últimos três anos", explica.