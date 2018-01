Dentista usa cenas de ‘Star Wars’ para divulgar tratamento odontológico

Peça publicitária contém cenas dos filmes de 'Star Wars' Foto: YouTube / @DocAbernathy

O doutor John Steven Abernathy é um dentista norte-americano que encontrou uma forma muito inusitada e divertida de promover seus serviços de tratamento a laser de raiz de canal.

Ele produziu uma propaganda estrelada por ele e deu um toque especial ao usar imagens da série de filmes Star Wars. No vídeo, os rebeldes recebem ordens de um general enquanto se preparam para atacar o Império.

Ao invés de receberem táticas militares, no entanto, uma dublagem feita por John leva o comandante a explicar os procedimentos de uma cirurgia dentária.

“Precisamos limpar esta grande área de infecção antes que cause mais dor ao paciente”, informa. Devido à complexidade do procedimento, um dos atores da peça publicitária afirma que é “impossível”.

“Pode ser impossível para você e seus velhos equipamentos, meu amigo”, diz John ao seu lado, “mas eu consigo com PIPS [técnica de tratamento de raiz de canal a laser]. Lasers não servem mais apenas para X-Wings”, se referindo a um tipo de espaçonave do filme.

Uma das cenas mais amadas pelos fãs de Star Wars, a destruição da Estrela da Morte (arma do vilão Darth Vader) é transformada em uma operação bem sucedida de limpeza de canal, com o dentista Steven ao volante de uma espaçonave.

Após a cena, ele é recebido com celebração pela Princesa Léia (interpretada por Carrie Fisher) e discursa sobre como o tratamento de raiz de canal com as técnicas a laser é mais “delicado, preciso e eficiente” do que os métodos convencionais.

Confira o vídeo: