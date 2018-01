Delegacia de polícia faz sucesso nas redes após selfie de policiais bonitos

Os policiais de Gainesville, na Flórida, fizeram sucesso após postarem uma selfie na página do Facebook da delegacia. Foto: Facebook/GainesvillePolice

A delegacia de polícia de Gainesville, na Flórida, está fazendo sucesso depois de postar uma selfie de três policiais bonitos em sua página do Facebook. O post, que já conta com mais de 200 mil compartilhamentos, mostra os três na frente da delegacia com a legenda “Oficiais Nordman, Hamill e Rengering, parte dos policiais do turno da noite, se preparando para trabalhar”.

Após uma enxurrada de elogios aos três policiais e pedidos por mais fotos do tipo, o responsável pela página editou o post para esclarecer alguns pontos. Foi preciso até pedir para que as pessoas não ligassem para o telefone de emergência para pedir ajuda dos 'bonitões'. “Nós estamos morrendo [de rir] com os seus comentários, alguns deles fizeram até nosso chefe ficar vermelho”, escreveram na atualização. “Por favor, não liguem na emergência pedindo para esses oficiais atenderem à sua ‘ocorrência'", continuou.

Um dos pedidos mais recorrentes nos comentários era para a delegacia fazer um calendário com fotos dos oficiais, e a delegacia decidiu atender aos 'fãs'. “Nós vamos fazer um calendário! Vamos nos organizar para que todos os fundos arrecadados sejam doados para ajudar na recuperação do furacão Irma”, completaram.

A delegacia de Sarasota, ao sul da Flórida, entrou na brincadeira e também postou uma foto de policiais “gatos”. “Oficiais Raulerson, Craig, Gloeckner e Hughes prontos para ajudar nossos amigos da polícia e bombeiros de North Port nos resgates do furacão Irma. Os policiais de Gainesville não podem com a gente”, brincaram.

Veja abaixo as fotos.