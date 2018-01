De novo? Brasileiros veem novo 'pedido de ajuda' de Marina Joyce

A youtuber Marina Joyce Foto: Twitter / @MarinaJoyce7

Quem está ligado no mundo do Twitter e do YouTube provavelmente se lembrará do 'caso Marina Joyce', quando milhares de internautas brasileiros se mobilizaram ao enxergar um suposto 'pedido de ajuda' de uma youtuber britânica chamada Marina Joyce.

Na época, foram levantadas suspeitas de que ela estaria sendo mantida em cárcere privado, sendo sequestrada ou até ameaçada por pessoas com armas - tudo por conta de seu comportamento em alguns vídeos, postagens nas redes sociais ou fotos no Instagram.

Agora, Marina voltou à tona por um motivo semelhante: ao postar uma selfie, fãs notaram que uma parte de seu pescoço está esverdeada, aparentando um machucado. Na foto anterior, ela havia publicado a legenda: "Lentamente perdendo a sanidade", o que aumentou ainda mais a repercussão.

Slowly losing sanity pic.twitter.com/UQ0mvhiLoo — Marina Rose Joyce (@MarinaJoyce7) 11 de dezembro de 2017

Diversas teorias já estão sendo criadas, entre elas de que ela estaria usando coleiras, ou tendo sido enforcada.

Enquanto alguns usuários estão levando o caso novamente a sério, outros estão aproveitando para fazer piadas - uma vez que as teorias da última vez se provaram todas infundadas.

Confira abaixo!

"save marina joyce era fake" nunca mais sofro por causa disso "o pescoço delaaaa" GENTE PELOAMIR DA DEUSA https://t.co/qCI3mY2jss — owl (@thcloudgirl) 12 de dezembro de 2017

melhor do Brasil é oque? Marina Joyce parte 2 pic.twitter.com/PirOL3IfDK — (@bleticiaa__) 12 de dezembro de 2017

MARINA JOYCE NO TREND OUTRA VEZ AAAAAA, ATENÇÃO CSI DO TWITTER, ISTO NÃO É UM TREINAMENTO! pic.twitter.com/AmuC5vPOyC — mauro brownstone (@deadhorseee) 12 de dezembro de 2017

Marina Joyce ta pedindo ajuda de novo ? ja to preparada pic.twitter.com/0jViVFKMzN — Rae (@j3zao) 12 de dezembro de 2017

O caso da Marina Joyce foi o maior tombo que o Twitter levou na vida toda, todo mundo dando uma de detetive bancando de CSI, vou confessar, AMO — hsushshs (@tabooooms) 12 de dezembro de 2017

nois foi trouxa no caso da marina joyce mas foi épico bicho um dia vou contar pros meus netos q enquanto td mundo dormia eu e um milhão d pessoas desvendava um mistério vendo vídeos no yt e uma live d um cara comendo sanduíche — ana (@itsloanx) 12 de dezembro de 2017

Eu: Nunca mais vou ser enganada de novo Marina Joyce: Oi Eu: pic.twitter.com/t7U8khi0Xz — Nicotine loves Heroin and Morphine (@lmjNightSky) 12 de dezembro de 2017

Naquela noite do caso da Marina Joyce eu fiquei tremendo a noite toda, FBI vulgo twitter na investigação, os pedidos de HELP ME, a cara de assustada nos vídeos, a hipótese que ela era mantida em cárcere privado KKKKKKKKKKK MELHOR NOITE E MAIOR TOMBO DO TWITTER DA HISTÓRIA pic.twitter.com/NtphIlUcUR — bea (@purposereedusjb) 12 de dezembro de 2017

Marina Joyce em perigo! Só não vê quem não quer! pic.twitter.com/H71o9eerYX — Lucas Peace (@luccaspeace) 12 de dezembro de 2017