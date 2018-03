De Maysa a MC Bin Laden: 'New York Times' lista 30 músicas brasileiras para ouvir na Olimpíada

The New York Times elencou 30 músicas brasileiras que devem ser ouvidas. Foto: Reprodução

Durante os Jogos Olímpicos, o Brasil vai estar no centro das atenções do mundo e, por isso, o jornal New York Times preparou uma lista com o essencial da música brasileira para conhecer um pouco mais do universo cultural do País.

Os críticos do jornal avaliaram diversos gêneros, com músicas de 1932 a 2016, muito além da famosa bossa nova e das músicas de carnaval, e listaram as 30 músicas que devem ser ouvidas. Confira a lista completa abaixo.

Pixinguinha - Carinhoso (1928)

O crítico descreve o estilo musical do cantor, o choro, como uma "adaptação do folk tradicional vindo de de Cuba e da Polônia", com ritmos formados por flauta, cavaquinho, guitarra e tambor, gerando um "contraponto intrigante".

Noel Rosa - São Coisas Nossas (1932)

Carmen Miranda - O que é que a baiana tem (1939)

Luiz Gonzaga - Asa Branca (1947)

"No Brasil, a música se tornou um hino para cada chegada com saudade a cidade grande". É assim que o NYT caracteriza a música de Gonzaga.

João Gilberto - Chega de Saudade (1958)

Dorival Caymmi - O Mar (1959)

O jornal diz que as músicas de Caymmi foram escritas sob o olhar de um pescador, "para quem o mar dá o poder de beleza, trabalho, história e perigo".

Antônio Carlos Jobim - A Felicidade (1959)

Maysa - O Barquinho (1961)

O jornal elogia a versão de Maysa para a canção porque ela soa contraditoria e, por isso, única: "Ela parece cansadamente ousada, conscientemente ingênua e precisa em sua imprecisão".

Moacir Santos - Coisa NO. 5 (1965)

Caetano Veloso - Tropicália (1968)

Chico Buarque - Construção (1971)

A canção fala de um trabalhador de construção, mas é compreendida como uma crítica à Ditadura Militar.

Gilberto Gil - Expresso 2222 (1972)

Antônio Carlos Jobim - Matita Perê (1973)

Jorge Ben - Chica da Silva (1976)

Hermeto Pascoal - 'Slaves Mass (Missa dos Escravos) (1977)

Milton Nascimento - Maria, Maria (1978)

Maria Bethânia - Mel (1979)

Gonzaguinha - O que é, o que é (1982)

Chico Science - Maracatu Atômico (1994)

Sepultura - Roots Bloody Roots (1996)

De Falla - Popozuda Rock 'n Roll (2000)

Deize Tigrona - Injeção (2004)

Marisa Monte - Infinito Particular (2006)

Carlinhos Brown - Magalenha (2012)

MC Bin Laden - Bololo HAHA (2014)

MC Pikachu - Choque (Semana Maluca) (2014)

Elza Soares - A Mulher do Fim do Mundo (2015)

Ava Rocha - Boca do Céu (2015)

Trio da Paz - Sampa 67 (2016)

Ouvir no Spotify