De Moraes Moreira a Tulipa Ruiz: confira dez eventos musicais gratuitos em SP neste fim de semana

Sob a regência de João Carlos Martins, orquestra apresenta repertório variado, com composições que vão de Beethoven e Bach até Adoniran Barbosa e The Beatles. Nesta sexta-feira, 9, às 20h, na Catedral Anglicana de São Paulo (Rua Com. Elias Zarzur, 1.239 - Alto da Boa Vista, na zona sul). No sábado, 10, no Sesi Vila Leopoldina (Rua Carlos Weber, 835 - Vila Leopoldina, na zona oeste), mediante agendamento pelo telefone (11) 3833-1046. É grátis.

Foto: Fernando Mucci/AE