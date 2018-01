Dançarinos de 'zumba gospel' requebram enquanto demonstram louvor

Instrutor com pulseiras de Zumba em Nova York Foto: Emily Berl/The New York Times

Que tal dançar para "queimar calorias e pecados"? Foi com essas palavras que um internauta descreveu o vídeo da 'zumba gospel' que está circulando na internet nos últimos dias.

A página humorística Irmã Zuleide compartilhou no Facebook uma cena antiga do programa De Bem com a Vida, da Rede Gospel, que mostra um grupo dançando uma modalidade similar à zumba ao som de música gospel.

Na verdade, ela se chama 'Zoe dance gospel', um tipo de dança que, a olhos leigos, é parecido com a zumba. No vídeo, a aula é ministrada pelo bispo John Bassi, que tem um blog de ministrações de dança cristã, ao som de uma música que diz: "Meu Deus, para esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz [...] Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus..."

No YouTube é possível encontrar diversos vídeos do grupo de dançarinos no programa gospel. Quem se interessar, consegue até aprender uns passinhos na frente do computador.

Assista: