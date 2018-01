Criolo faz show gratuito neste domingo, 23

Foto: Werther Santana/Estadão

A 9ª Mostra Cultural da Cooperifa acaba neste domingo, 23, com um grande show. Criolo é uma das seis atrações do encerramento, que começa às 15h na Praça João Tadeu Priolli (Praça do Campo Limpo), na rua Dr. Joviano Pachêco de Aguirre, em São Paulo.

No sábado, a Mostra ainda tem bate-papo sobre ativismo na web às 9h na Escola Francisco de Paula Conceição Junior. Além disso, o Grupo Roda Viva se apresenta às 18h, na Av. Cantos do Amanhecer - Jardim Eledy, em São Paulo. Outra opção é o Jazz na Rua: Vila Madalena, também no sábado, das 14h às 20h. O evento é no Armazém da Cidade, na Rua Medeiros de Albuquerque, e conta com apresentações de Leo Costa, Anette Camargo e Líbero Dietrich.

Para curtir o domingo, outra opção é a comemoração do lançamento da 6ª edição da Revista Vaidapé?. Shows, intervenções, projeções, oficinas e outras atrações estarão no CEU Butantã, na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, Jardim Esmeralda. Entre os shows, estão Di Melo, Lu Manzin, Obinrin Trio, entre outros.

A entrada de todos os eventos é grátis.