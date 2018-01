Criatividade? Empresa brasileira produz spray com cheiro de pão

Produto não é próprio para o consumo, apenas para perfumar o ambiente Foto: Instagram/ @lojasantoantonio

Se você pensou que a pizza com borda de coxinha era o limite da criatividade do brasileiro na cozinha, errou.

Um produto inusitado vem ganhando repercussão na internet nos últimos dias: o spray com cheiro de pão.

Vendido no site da marca Adimix e anunciado também no Instagram da loja paulistana Santo Antônio, ele custa R$ 18 e R$ 17,59 em cada uma delas, respectivamente.

Não se sabe ao certo se são as padarias ou as pessoas comuns que comprariam o produto para perfumar o ambiente, e os internautas se mostraram bastante confusos com a finalidade do spray nos comentários da postagem sobre o produto. (Clique na foto para ver os comentários no Instagram):

No entanto, que fique claro: o produto só serve mesmo para perfumar o ambiente e não deve ser ingerido.

