Cozinha sem limites: agora é a vez da pizza com borda de coxinha

Nada de requeijão ou qualquer tipo de queijo; a moda agora é rechear a borda da pizza com coxinha Foto: Facebook/Tilon Lanchonete Amalicia

A gastronomia brasileira não conhece mais limites, muito menos quando o assunto é coxinha. Depois do ovo de páscoa de coxinha, do fondue de coxinha e do 'coxinhaburger', chegou a vez da pizza com borda de coxinha.

Fritos e envoltos por massa de pizza, os salgadinhos compõem um visual um tanto quanto... pesado.

Ainda não ficou claro quem inventou iguaria, mas o prato é a nova sensação das redes sociais e deixou vários internautas com água na boca.

Vai uma fatia?

Pizza com borda de coxinha. O Brasil vê os limites e diz "kkkk, limites". pic.twitter.com/yHP6cMwGG7 — Marcus Vinicius (@mvsmotta) 21 de junho de 2017

pizza com borda recheada de coxinha regras: não há regras pic.twitter.com/hdroMZKrfP — ㅤ (@cheireifarinha) 22 de junho de 2017

FIZERAM UMA PIZZA COM COXINHA o brasileiro não conhece a palavra limites pic.twitter.com/jhtAZdNBrG — Batata (@BatataReal) 22 de junho de 2017

Eu acabei de ver um pizza com borda de coxinha pic.twitter.com/wJn1BVOMLh — Alexandre (@alexandrejck) 22 de junho de 2017

