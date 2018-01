Convite de festa de 15 anos viraliza e 77 mil confirmam presença em evento no Facebook

A família queria apenas convidar pessoas próximas, mas o vídeo viralizou e virou um evento com mais de 70 mil confirmados. Foto: Reprodução/YouTube

O mexicano Crescencio Ibarra publicou um vídeo em seu Facebook para convidar familiares e amigos para o aniversário de 15 anos de sua filha, Rubí. No vídeo, o pai revela que a festa teria a apresentação de três grupos musiciais e uma corrida de cavalos que daria prêmios em dinheiro. Mas as coisas saíram do controle.

O vídeo viralizou na rede social e muitas pessoas ficaram interessadas na festa. Então foi criado um evento chamado '15 Anos de Rubí' que chegou a 77 mil convidados. O assunto foi tão comentado que gerou memes, ficou nos trending topics do Twitter mexicano e ganhou reportagens.

A repercussão foi tão grande que os pais da menina resolveram cancelar a festa. Jornais locais informaram que a família 'não espera as pessoas e que não imaginavam a magnitude das redes sociais'.