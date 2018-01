Conta no Twitter literalmente queima postagens de Trump

Foto: Doug Chayka/The New York Times

Donald Trump é um tuiteiro bastante ativo. Enquanto a conta oficial dos presidente dos Estados Unidos é usada principalmente para divulgar decisões e ações oficiais, a página pessoal de Trump é cheia de provocações e tuítes inflamados.

Os desabafos do presidente na rede são ridicularizados por muita gente, mas, agora, uma conta no Twitter resolveu ir além. Alguém (provavelmente com muito tempo livre) criou um robô que imprime, recorta e queima cada postagem que Trump publica. As frases pontuadas por palavras como 'sad!' ou 'great!' literalmente pegam fogo e viram cinzas.

Uma câmera foi posicionada para filmar a queima do os tuítes. Depois, os vídeos são publicados na página Burned Your Tweet. Por enquanto, há apenas quatro posts, mas o perfil já passa dos nove mil seguidores.

Assista ao processo: