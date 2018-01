Conheça Spike, o besouro artista que encantou a internet 

Besouro Spike desenhando com canetinha Foto: Twitter/ @SpikeTheBeetle

Spike é um besouro que vive no Japão com suas donas, Mandy e Sally. No país é comum que as pessoas reproduzam besouros, mas as duas só o tem como animal de estimação. A diferença entre Spike e os outros besouros é que ele é um artista.

Na conta de Spike no Twitter, Mandy compartilha vídeos do inseto fazendo desenhos. Com suas garras ele consegue segurar canetinhas e fazer traços em folhas de papel.

No início, Mandy divulgava vídeo e fotos de Spike desenhando em sua conta no Twitter. No entanto, a repercussão da 'habilidade' de Spike foi tão grande que ela criou uma conta para seu pet nas redes sociais. No último vídeo do besouro desenhando, há quase dez mil curtidas.

Segundo a dona do besouro, animais como Spike vivem entre dois e cinco anos, mas não crescem durante este período. Ele tem seis meses e nasceu em Sumatra, na Indonésia.

Assista ao Spike fazendo uma de suas 'artes':