Conheça Scooty, a cadela com deficiência que faz sucesso no Instagram

'Ela é uma cadela bem feliz e bobona', diz Erica Loring, tutora de Scoopy Foto: Instagram https://www.instagram.com/p/BSWxTpJBI42/?taken-by=super_scooty

Cinco anos atrás, Scooty foi atropelada em uma estrada do México e abandonada para morrer pelos seus tutores. Resgatada por uma ONG, a cadela foi então adotada pela norte-americana Erica Loring. Hoje, Scooty esbanja felicidade em sua conta no Instagram, que vem fazendo sucesso na internet.

"Ela tinha cinomose canina, infecções generalizadas, feridas até os ossos com larvas, quadris quebrados e as costas quebradas em algumas regiões", contou Erica ao site da revista People. "Eu vi um pedido de doações para ajudá-la, mas sabia que queria mais do que dar dinheiro, eu precisava dela", contou.

Scooty precisou se submeter a uma série de cirurgias, além de hidroterapia, laserterapia, acupuntura e massagem terapêutica. Com os esforços, ela voltou a andar já no primeiro ano.

Hoje, ela não consegue se locomover normalmente e manca bastante - para longas distâncias, usa um andador. Erica diz que o problema não a impede de ir para lá e para cá. "Ela é cheia de energia", diz.

O Instagram de Scooty, com fotos e vídeos dela bem faceira, faz sucesso, com quase 40 mil seguidores. "Ela se comunica muito bem, diz quando quer colo, água ou subir para o andar de cima. Todos aqui em casa sabem as pistas que ela passa. Ela sabe que tem todos na pata", afirma.