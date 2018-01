Conheça o que oferece a vila italiana que pagará 2 mil euros a novos moradores

As pessoas que quiserem morar lá vão pagar apenas 50 euros mensais de aluguel numa casa de três dormitórios. Foto: Google Maps

Com apenas 394 habitantes, a pequena Bormida, na região da Ligúria, noroeste da Itália, pretende oferecer 2 mil euros para quem quiser se mudar para a cidade.

O objetivo da medida é repovoar o vilarejo, que chegou a abrigar cerca de mil habitantes nos anos 1950, mas desde então vem sofrendo com o esvaziamento populacional, uma realidade que atinge muitos locais da Itália.

Segundo o prefeito Daniele Galliano, o projeto ainda será aperfeiçoado nas próximas semanas, mas muitas pessoas já se mostraram dispostas a se mudar para Bormida, uma vila encravada nas montanhas e cercada por bosques e reservas naturais.

Além disso, a cidade conta com quatro restaurantes, uma biblioteca, uma farmácia, uma agência de correios que abre três vezes por semana e uma pousada. Um médico cuida dos moradores locais três vezes por semana. Para os que gostam de turismo, há uma igreja construída em 1481 e um campanário barroco. Também existe uma capela de 1632.

A Prefeitura de Bormida já tenta outras maneiras de atrair novos habitantes, como oferecer aluguel de casas a preços entre 50 e 120 euros por mês, dependendo do tamanho do imóvel. As residências são distribuídas por meio de uma licitação pública, e as próximas devem acontecer dentro de dois meses.

"Obrigado a todos pelo interesse em nosso vilarejo. Tendo em vista o grande número de pedidos para morar em Bormida, em apenas dois dias teríamos alcançado nosso objetivo", escreveu Galliano no Facebook. De acordo com ele, a proposta dos 2 mil euros ainda precisa ser apresentada e aprovada pela Câmara Municipal e pode entrar em vigor em 2018. No entanto, o prefeito conta com a ajuda do governo da Ligúria para financiar a iniciativa. "A crise do trabalho também existe aqui, infelizmente", disse Galliano em um comunicado divulgado no site da Prefeitura de Bormida.

Nos comentários de suas postagens nas redes sociais, é possível encontrar diversas pessoas se oferecendo, inclusive brasileiros.

"Olá, gostaria de saber mais informações, parabéns pela iniciativa! Pode contar comigo para crescer a população da cidade, pretendo ter muitos filhos!", escreveu uma moradora de Aracaju.