Conheça o ‘parlamentarês’, idioma inventado por vereador de Recife

Vereador Marcos Di Bria, da Câmara Municial do Recife Foto: Reprodução do Youtube/ TV Web CM Recife

O meio jurídico está repleto de termos técnicos que só são entendidos pelos profissionais da área ou aqueles que possuem um dicionário de bolso. No entanto, vídeo da Câmara dos Vereadores de Recife que circula pela internet mostra que é preciso ser especialista para entender o linguajar político.

No vídeo, o vereador Marcos Di Bria é convidado a ler a Ata da Sessão do último dia 22. Quando começa a ler, não é possível entender uma palavra do que ele diz. Isso porque, como alguns internautas sugeriram, o vereador criou um novo idioma, o 'parlamentarês'. Tudo o que se pode entender da sua leitura é: “buruburuburuburu, aprovado!”.

Após assistirem ao vídeo da sessão, internautas pediram à Câmara dos Vereadores que faça concurso para contratar um tradutor da nova língua criada pelo vereador. Eles ainda fizeram uma montagem com os melhores momentos da fala do político, que você acompanha a seguir:

O vídeo completo da sessão tem mais de duas horas de duração e você pode ver aqui: