Conheça o novo frapuccino inspirado em sereias do Starbucks

Frapuccino de sereia Foto: Instagram / @starbucksmex

Diversas fotos de frapuccinos com cobertura azul do Starbucks estão tomando conta do Instagram nesta quinta-feira, 24. Isso porque as lojas mexicanas da rede lançaram o Mermaid Frapuccino, inspirado em uma sereia.

A novidade foi anunciada no Instagram da marca. Quando uma seguidora perguntou sobre o sabor, a resposta da marca foi: "É um sabor mágico que você terá que provar para conhecer".

Confira abaixo algumas imagens que os fãs já estão publicando da bebida:

