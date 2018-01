Conheça Negão, o cachorro que ganhou um 'emprego' num posto de gasolina

Negão tem crachá e uniforme e faz a alegria dos clientes. Foto: Acervo pessaol de Sabrina Plannerer

Posto de gasolina é tudo igual? Nem sempre. Um posto localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes (SP) tem um atrativo bem especial: um dos 'funcionários' é Negão, um cachorro que usa crachá e boné personalizados e recebe os clientes com muito entusiasmo.

"Os clientes o amam! Alguns até levam brinquedinhos para ele. A função dele é 'comercial', porque é exatamente isso que ele faz: vai até o cliente e joga seu charme", contou a empresária Sabrina Plannerer, cujos pais são os donos do posto, em entrevista ao E+.

Negão adora ficar próximo a loja de conveniência do posto. Foto: Acervo pessaol de Sabrina Plannerer

Tudo começou há dois anos quando, ao comprar o posto de gasolina que estava em construção, Sabrina e seus pais encontraram Negão no local. "Ficamos bem preocupados, com medo de que, quando abríssemos ao público, ele pudesse fugir ou assustar os clientes. Mesmo assim, decidimos adotá-lo, e dar todo o carinho e suporte que um animal precisa", relembra.

Então ela levou Negão para o veterinário, ele foi vermifugado e vacinado, ganhou casinha, ração, coleira e roupas. Na inauguração do posto, o cachorro estava lá, ao lado dos donos. "Ele foi incrível! Não saiu de perto da gente, não quis escapar para a avenida, só ficou lá deitado esperando carinhos", contou.

O crachá de negão. Foto: Acervo pessaol de Sabrina Plannerer

Desde então, ele fica no posto todos os dias e tem uma casinha no local perto do vestiário dos funcionários. "Nos dias mais quentes, ele sempre fica em algum lugar com sombra, se não, gosta de ficar na porta da entrada da loja de conveniência. Ele é bem sedentário, então caminhamos com ele todos os dias para que ele se exercite", explica Sabrina.

Em seu Instagram, a empresária postou recentemente uma foto do Negão esperando que ele possa servir de "exemplo para muitos estabelecimentos" e pede para que todos façam o bem pelos animais. "Eles precisam da gente!", disse ela na legenda.