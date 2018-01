Conheça as cinco meninas que querem ser a maior 'boy band' da China

Acrush é voltado para jovens que rejeitam as normas tradicionais de gênero Foto: Gilles Sabrié/ The New York Times

PEQUIM - Em um pequeno estúdio de dança de Pequim, as integrantes do grupo chinês recém-escolhidas em um concurso nacional repetiram a sequência de rebolados incisivos e movimentos coreografados.

Depois de três minutos de movimentação intensa, a líder, Lu Keran, sem fôlego, perguntou à empresária da banda: "Posso ir no banheiro agora?".

A ascensão no Acrush foi rápida para Lu e suas companheiras, cinco jovens que querem mostrar ao mundo que podem se tornar a maior boy band do país.

O nome é corruptela de "Adonis crush" ("crush de Adônis"), em referência ao deus grego; o grupo, criação da Zhejiang Huati Culture Media Co., uma das "fábricas" de música pop da China e incubadora de supergrupos cujo objetivo é saturar o mercado com nomes que conquistem fãs do Weibo e congestione o streaming de vídeos do Tencent.

Desde a proibição extraoficial chinesa, no ano passado, de importações culturais sul-coreanas, os promoters tentam satisfazer os fãs do gênero com talentos locais. Há boy bands elegantes e grupos femininos sensuais, mas o Acrush é voltado para um segmento jovem que não para de crescer: o de lançadores de tendências urbanos andróginos que rejeitam as normas tradicionais de gênero.

"O pessoal tem se mostrado bem curioso. É que todo mundo está acostumado com os grupos de meninas engraçadinhas, ou sensuais, ou meninos dançando; acho que ninguém ainda digeriu ver uma girl band totalmente andrógina", filosofa Peng Xichen, 21 anos, a última integrante a entrar para o Acrush.

O grupo foi formado no fim do ano passado, após a procura, em nível nacional, por membros de um novo grupo de garotas. "Durante os testes, os promoters descobriram garotas belas, mas de uma forma natural, sem muita ajuda cosmética", explica Wang Tianhai, CEO da Zhejiang Huati, que fica em Hangzhou.

Essas "garotas bonitas" representam uma nova opção de marketing com a qual ele pretende conquistar uma fatia ainda não explorada do público chinês, cada vez mais diversificado.

"Hoje em dia tem muita menina apostando no visual andrógino. Achamos que assim poderíamos estimular a identificação", revela Wang.

Para as integrantes do Acrush, que lançou seu primeiro clipe em abril, a banda é uma chance de se expressarem e realizarem o sonho do estrelato em uma sociedade que sempre valorizou a conformidade, e não a individualidade.

"Como eu poderia me tornar celebridade?"

O pai de An Junxi queria muito um filho homem. "Mas nasci menina e ele pensou, 'Ah, ela é novinha, então vamos vesti-la com roupas de menino'", explica a garota, acomodando-se em uma poltrona durante o intervalo do ensaio.

Lu Ke Ran, Peng Xi Chen, Lin Fan, An Jun Xi e Min Jun Qian são as integrantes da banda Foto: Gilles Sabrié/ The New York Times

"Eu me visto assim desde sempre. Usar vestido é a coisa mais esquisita", confessa.

Como muitas chinesas de sua geração, An, 22 anos, se apaixonou pelo K-pop importado da Coreia do Sul, principalmente o do rapper G-Dragon.

Depois de se formar na faculdade, saiu da cidade natal, perto de Shenyang, rumo a Chengdu, onde foi descoberta por sua agente atual, Zhou Xiaobai, que a viu cantando rap no bar de um amigo.

"Achei que ela fosse a maior trambiqueira", confessa a jovem, referindo-se à empresária que dirige o grupo. "Eu não era cantora profissional, estava cantando música de outros artistas e só tinha aprendido a dança tradicional chinesa; como eu poderia me tornar celebridade?".

"Meus pais queriam que eu trabalhasse na bolsa de valores"

Lu Keran foi criada em Nanjing, no sul, e sempre teve jeito de moleca. Gostava de praticar esportes e chegou a frequentar uma academia especial para competir como esgrimista.

Porém, o cabelo comprido atrapalhava e, aos dez anos resolveu cortá-lo bem curtinho, o que contribuiu para que a confundissem com um garoto. "Era bem estranho, mas achei que o corte ficou legal; combinava comigo. Além do mais, era meio que uma rebeldia contra as expectativas tradicionais dos meus pais, que são engenheiros", confessa.

"Eles acham que a rotina das garotas tem que ser de casa para o trabalho em escritório e pronto. Queriam que eu trabalhasse na bolsa de valores", diz Lu, 21 anos.

E os atos de rebelião da infância começaram a se expandir: primeiro veio a tatuagem geométrica pequenininha, no tornozelo direito, que ninguém percebeu; depois foi a cabeça enorme de um dragão que surgiu no antebraço direito.

"Quando eles descobriram, minha mãe ficou sem falar comigo vários dias."

"Para eles, só quem era da pesada fazia tatuagem, mas você vê muita gente da minha geração com tatus por aí. Acho que é mais questão de diferença entre uma geração e outra."

Embora tenha feito Economia em uma faculdade de Nanjing para tranquilizar os pais, Lu tinha outros sonhos.

"Eu faço o que quero fazer, o que me satisfaz e me deixa feliz", desafia ela.

"Continuo sendo uma garota comum"

Min Junqian, 24 anos, sempre sonhou em ser famosa e, em 2012, deixou o curso de Artes Performáticas que fazia na universidade perto de casa para se dedicar ao entretenimento, em Pequim.

Participou de diversos shows de variedades e até uma série on-line chamada "Let Go of That Piece of Clothing" antes de ser convidada para fazer parte do Acrush, em setembro.

Min é a integrante mais masculinizada do grupo. Na Sina Weibo, rede social mais popular da China, recentemente ela postou uma foto de regata preta, exibindo os músculos.

A empresária da banda proíbe as integrantes de falarem sobre sua orientação sexual e Min prefere manter a discrição: "O que você acha que sou? Não dá para saber, né?".

Min confessa ser fã de Wang Leehom, o ídolo pop taiwanês-americano. "Ele é tão lindo e talentoso! É maravilhoso! Se pudesse, eu me casava com ele!".

E acrescenta: "Continuo sendo uma garota comum."

"Minha vida só diz respeito a mim"

Alta e esguia, Lin Fan, 18 anos, é a mais jovem do grupo e ainda não encontrou o elemento característico que a faça se destacar.

Em sessão de fotos recente, enquanto as outras faziam poses demonstrando força e confiança, Lin só ficou ali, parada, os braços ao lado do corpo. E admite que não é lá grande coisa como dançarina.

"Sou muito atrapalhada, mas sempre sonhei em chegar até aqui, então estou superfeliz", confessa.

Lin é a mais feminina das cinco e passa a imagem de "heroína", a garota do interior que sai em busca de seu lugar no mundo. Embora as fãs se refiram às outras quatro como "maridos" - como garotos com quem gostariam de se casar -, a Lin se referem carinhosamente como "esposa" ou "irmãzinha".

"Minha família sempre achou que uma menina tem que ter aparência e atitude femininas; já o pessoal da minha geração é mais 'Minha vida só diz respeito a mim'", resume.

"A dança masculina é mais poderosa, mais bonita"

Peng Xichen, 21 anos, é veterana do pop. Antes de entrar para o Acrush, em janeiro, já fazia parte de um grupo de garotas - uma "banda engraçadinha" na qual cada integrante interpretava um papel feminino estereotipado.

"A gente tinha umas coreografias bonitinhas, sensuais. Até fazia, mas não era a imagem que queria passar. Sentia que aquilo não me representava."

Peng começou a frequentar uma escola especial de dança aos doze anos e aprendeu os mais variados estilos, inclusive música latina, mas confessa que só quando entrou para o Acrush é que sentiu que podia se expressar verdadeiramente.

"A dança masculina é mais poderosa, mais bonita", afirma.

No entanto, ela se mostra cética em relação à aceitação do público. "Tenho medo de que as pessoas não estejam muito interessadas no tipo de material que temos a oferecer."